Korku içinde yaşıyorlar! İnanılmaz görüntüler: Derin çatlaklar oluştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Akılalmaz tuzak 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi İkisi de mağdur...Akılalmaz tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi' İkisi de mağdur...#Otomobil
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Kritik isim vatana ihanet suçundan tutuklandı Kazakistanda bu sabah inanılmaz görüntüler...Kritik isim 'vatana ihanet' suçundan tutuklandı! Kazakistan'da bu sabah inanılmaz görüntüler...#Kazakistan
16 Aralıkta pozitif sonucu var iddiası sonrası ortaya çıktı 17 Aralıkta kalabalık etkinlik...'16 Aralık'ta pozitif sonucu var' iddiası sonrası ortaya çıktı! 17 Aralık'ta kalabalık etkinlik...#Novak Djokovic
Kan donduran görüntüler... Bir anda alevler içinde kaldı, polis çareyi kaçmakta bulduKan donduran görüntüler... Bir anda alevler içinde kaldı, polis çareyi kaçmakta buldu!#ABD
17 yaşındaki Edanurun kahreden ölümü Kavga eden sevgilileri ayırmak isterken...17 yaşındaki Edanur'un kahreden ölümü! Kavga eden sevgilileri ayırmak isterken...#ANTALYA
Annesi öldü, işveren işten kovdu Yargıtaydan önemli tazminat kararıAnnesi öldü, işveren işten kovdu! Yargıtay'dan önemli tazminat kararı#Mahkeme
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Erimeye devam ediyor Flaş tahmin 100 bin doları mı görecekErimeye devam ediyor! Flaş tahmin 100 bin doları mı görecek?#Bitcoin
Buse Varolu şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasılBuse Varol'u şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasıl?#Buse Varol
Hangi kainatın güzeliHangi kainatın güzeli!#YOUTUBE
Uzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli miUzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli mi?#Sağlık
Kış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİKış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Tatil
HABERLERGündem Haberleri

Korku içinde yaşıyorlar! İnanılmaz görüntüler: Derin çatlaklar oluştu

#Bina#Kentsel Dönüşüm#Ankara

Ankara'nın Altındağ ilçesinde riskli alan ilan edilen Örnek Mahallesi'ndeki 51 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için hazırlanan imar planı, şehircilik esas ve ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemece iptal edildi. Binalarda derin çatlaklar oluşurken hasarlı evlerde korku içinde yaşayanlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Haberin Devamı

Altındağ'da Örnek Mahallesi sınırlarında bulunan 5 ve 10,3 hektarlık iki ayrı alan, 2017'de, 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edildi. Altındağ Belediyesi, 1424 daireden oluşan 51 binanın bulunduğu alanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için imar planı hazırladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, şehircilik esas ve ilkeleri ile hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle imar planı değişikliğini yargıya taşıdı. Mahkeme de imar planını iptal etti.

Gözden Kaçmasın

Bakan Bilgin CNN TÜRK’te 3600 ek gösterge açıklaması: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacakBakan Bilgin CNN TÜRK’te! 3600 ek gösterge açıklaması: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacakHaberi Görüntüle

HASARLI EVLERDE KORKU İÇİNDE YAŞIYORLAR

Aradan geçen sürede binaların duvarlarında, kolonlarında, taban kısımlarında çatlaklar oluştu. Evlerin bazı odalarında çökmeler meydana geldi. Riskli binalarda oturmaya devam edenler, duruma tepki gösterdi. Bölge halkı, sorunun çözümü için dernek çatısı altında bir araya gelerek, ilgili kurumlarla görüşerek sorunun çözülmesini istedi.

Haberin Devamı

Korku içinde yaşıyorlar İnanılmaz görüntüler: Derin çatlaklar oluştu


3'üncü kattaki evinin duvarlarında çatlaklar oluşan Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Leyla Ünaldı (60), binaların hemen hemen tümünde hasar meydana geldiğini söyledi. Ünaldı, "Binalarımızın hepsi çürük, çok eski; çok mağduruz. İnsanlar perişan, evler çökmek üzere hatta yıkılacak olan daireler var. Biz yardım istiyoruz. Emsal düşük, diye özel firmalar giremiyor. İnsanlar mağdur, ev ödeyecek paraları yok. Bize yardım etsinler. Evlerimiz çöküyor, perişanız. Altyapı bitti, her şey bitti" diye konuştu. 

Gözden Kaçmasın

Kazakistanda bu sabah: İnanılmaz görüntüler... Kritik isim tutuklandıKazakistan'da bu sabah: İnanılmaz görüntüler... Kritik isim tutuklandı!Haberi Görüntüle

'HEPSİ ÇÜRÜK ÇIKTI'

Hasarlı evde oturanlardan Türkan Zencirden ise "30 dairelik binada oturuyorum. Ölüm riski fazla. Çoluk çocuk kendimiz risk altındayız. Gece yatamıyoruz, sabah oturamıyoruz. Gece yattığımızda binadan sesler geliyor. Satsak satamıyoruz, kiraya versek veremiyoruz, gitsek gidemiyoruz. Biz de buranın vatandaşıyız. Hepsinden örnek alındı, hepsi çürük çıktı" dedi.

Hasan Albayrak da "Bütün binaların çürük raporları var. Biz de sağlıklı bir evde oturacağız, diye kentsel dönüşümde heveslendik. Belediye başkanlarından sözler aldık; fakat hiçbir şekilde ilerleme kaydedemedik. Kentsel dönüşüm hayaliyle ölüp gidiyoruz. Bir türlü hayallerimiz gerçekleşmiyor" diye konuştu. 

Haberin Devamı

Korku içinde yaşıyorlar İnanılmaz görüntüler: Derin çatlaklar oluştu


ALTINDAĞ BELEDİYESİ: YENİ İMAR PLANI HAZIRLIYORUZ

Altındağ Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1960-1970 yıllarında inşa edilen apartmanların bulunduğu Örnek Mahallesi'nin yenilenmesi için imar planı çalışmasını yakın zamanda tamamlandığı hatırlatılarak, "Örnek Mahallesi'nin dönüşümü adına gerçekleştirdiğimiz söz konusu imar planı Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yargıya taşındı ve imar planı mahkemece iptal edildi. Kararın ardından Örnek Mahallesi ile ilgili yeni bir imar planı üzerinde çalışmalar sürmektedir. Mahallenin sosyal donatıları, yeşil alanları ve modern konutlara kavuşabilmesi için Altındağ Belediyesi olarak gerekli adımları atmaya devam etmekteyiz" denildi.  

MİMARLAR ODASI: YİNE YARGIYA TAŞIRIZ

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise yazılı açıklamasında, "Rant odaklı emsal artışı planlama olursa yine yargıya taşırız. Meslek odalarının görüşünü almadan şehircilik esas ve ilkelerine, hukuka aykırı her türlü uygulama Ankaralıların hakkını gasp eder. Kamu yararına, şehircilik ve planlama esaslarına aykırı plan değişikliklerini yargıya taşımak bizim Anayasal sorumluluğumuz. Yargı kararlarına rağmen bölgede yapılacak en küçük işlemi dahi mahkemeye taşırız. Bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını savunmaya devam edeceğiz" dedi. 

Haberin Devamı

Korku içinde yaşıyorlar İnanılmaz görüntüler: Derin çatlaklar oluştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bina#Kentsel Dönüşüm#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı