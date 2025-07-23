Korku evi... Streç filme sarılı halde ölü bulundu

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ÇANAKKALE’de kozmik terapi enerjisi ve masaj işiyle uğraşan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova’dan (63) haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Önceki gün 18.00 sıralarında Urkasimova’nın kaldığı eve giden polislere kapıyı sevgilisi Metin Kapusuz (47) açtı. Kapusuz, Urkasimova’yı soran polislere kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapıyı açan ekipler, Urkasimova’nın streç filme sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine sevgilisi Metin Kapusuz gözaltına alındı. Urkasimova’nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Urkasimova’nın kesin ölümü yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

‘MASAJ SIRASINDA FENALAŞTI’

Dinara Alya Urkasimova’nın sevgilisi Metin Kapusuz’un ilk ifadesi ortaya çıktı. Metin Kapusuz polisteki ilk ifadesinde, “2 gün önce 02.00 sıralarında içki içtik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Kapusuz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Öte yandan, Urkasimova’nın 20 Temmuz’da WhatsApp’ta “Evlilik hazırlığı içindeyim, bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım” yazdığı belirlendi.