MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorku dolu dakikalar! Kıpırdayamadı...
GeriGündem Korku dolu dakikalar! Kıpırdayamadı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Korku dolu dakikalar! Kıpırdayamadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korku dolu dakikalar! Kıpırdayamadı...
Abone Olgoogle-news

Antalya'da girdiği Düden Çayı'nda balçığa saplanıp mahsur kalan Hatem Önder (28), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir süre oturup dinlenen Hatem Önder, tedavi talebini kabul etmeyip, evine gitti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Düden Çayı'nda meydana geldi. Girdiği Düden Çayı'nda balçığa saplanan Hatem Önder'i fark eden çevredekiler durumu  112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, Önder'i sudan çıkardı. Bir süre oturup dinlenen Hatem Önder, tedavi talebini kabul etmeyip, yürüyerek evine gitti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle