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Gündem
Soner GÜLEZER/DHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Korku dolu anlar! Kızıyla birlikte başından ayrılmadı...

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Korku dolu anlar! Kızıyla birlikte başından ayrılmadı...
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Gül K.'ye yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Sürücü Nurcan Y. küçük kızıyla yaralının başından ayrılmadı. Yaralanan Gül K. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi'nde 15.30 sıralarında meydana geldi. Caddeden aşağı doğru inen Nurcan Y. idaresindeki 41 GS 347 plakalı otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Gül K.'ye çarptı. Aldığı darbe ile yere yığılan Gül K. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gül K., ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yanındaki kızıyla yaralının başından ayrılmayan sürücü Nurcan Y.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Korku dolu anlar Kızıyla birlikte başından ayrılmadı...


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