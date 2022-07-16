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Korku dolu anlar! Kendisini uyaranların üzerine minibüsü sürdü

#İstanbul#Esenler#Sedat Arde

İstanbul Esenler'de minibüs şoförü Sedat Arde, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran Elif A. (15) ile Yağmur S.'nin (17) üzerine minibüsü sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çinçindere Caddesi'nde Çarşamba günü saat 10.30'da trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Yayaların karşıya geçmesini engelleyen minibüsü fark eden Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı. Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı.

Korku dolu anlar Kendisini uyaranların üzerine minibüsü sürdü

Tartışmanın ardından Elif A. ile Nisa S., yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte manevra yapan şoför, minibüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A. ve Yağmur S.'nin üzerine sürdü.

Korku dolu anlar Kendisini uyaranların üzerine minibüsü sürdü

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Çevredekiler minibüs şoförüne tepki gösterirken, Elif A. ile Nisa S., aileleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, minibüs şoförü Sedat Arde'yi gözaltına aldı.

Korku dolu anlar Kendisini uyaranların üzerine minibüsü sürdü

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Elif A. ile Nisa S.'nin şoförünün üzerlerine sürdüğü minibüsten kaçarak kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor.

Korku dolu anlar Kendisini uyaranların üzerine minibüsü sürdü

 

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#İstanbul#Esenler#Sedat Arde

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