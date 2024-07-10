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Korku dolu anlar kamerada! Esnafın dikkati küçük çocuğu kurtardı

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#Elazığ#Elazığ Haberleri#Son Dakika
Korku dolu anlar kamerada Esnafın dikkati küçük çocuğu kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 14:23

Elazığ'da 1’inci kattaki dairenin pencerenin kenarına çıkan 4 yaşlarındaki çocuğu fark eden esnaf, düşme ihtimaline karşı çarşaf açıp önlem aldı. Durumu fark eden annesi, çocuğu pencereden alırken, o anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'taki Özkanlar Apartmanı'nda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan ailenin erkek çocuğu, odada yalnız başınayken pencere kenarına çıktı.

Korku dolu anlar kamerada Esnafın dikkati küçük çocuğu kurtardı

Durumu fark eden mahalle esnafı, çocuğun düşme ihtimaline karşı çarşaf açıp önlem alarak aileye seslendi. Bu sırada da itfaiye ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra annesi, sokaktan gelen sesler üzerine odaya girip, çocuğu pencereden aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Korku dolu anlar kamerada Esnafın dikkati küçük çocuğu kurtardı

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Olayı anlatan esnaf Önder Bozkurt, "Sabah 7'de dükkanı açtık. Patronumuz da içeride oturuyordu. Dışarıdan 'İçeriye gir' diye bağırışlar duyduk. Dışarıya çıkıp baktığımızda, pencerede çocuk olduğunu gördük. Çarşaf bulduk. Bir yandan da içerdekilere seslendik. Daire numarasını da bilmiyorduk. Daha sonra annesi fark ederek cama çıkıp, çocuğu camdan aldı. Rahat bir nefes aldık" dedi. 

Korku dolu anlar kamerada Esnafın dikkati küçük çocuğu kurtardı

Korku dolu anlar kamerada Esnafın dikkati küçük çocuğu kurtardı

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#Elazığ#Elazığ Haberleri#Son Dakika

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