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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Korku dolu anlar! DHA muhabirleri selden kurtuldu

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Korku dolu anlar! DHA muhabirleri selden kurtuldu

Bartın’ın Ulus ilçesi Zafer Köyü'ndeki sel felaketini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri bir anda bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaka selinden kaçan muhabirler o anları saniye saniye kaydetti.

Ulus ilçesi Zafer köyünde yaşanan sel felaketini görüntüleyen DHA muhabirleri Ayhan Acar ve Murat Küçük, köyden geri dönerken bir anda bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağmur nedeniyle yaka selinin oluştuğu köyden araçlarıyla ayrılmaya çalışan muhabirler yaşadıkları o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Yol boyunca oluşan su birikintilerini aşarak bir caminin altına sığınan muhabirlerin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabükteki sel felaketinde son durum...
Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük'teki sel felaketinde son durum...

Korku dolu anlar DHA muhabirleri selden kurtuldu

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