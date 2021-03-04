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Soner AYDIN/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Korku dolu anlar! Biri bebek 8 kişi kurtarıldı

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Korku dolu anlar! Biri bebek 8 kişi kurtarıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında biri bebek, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi kurtarıldı.

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  • Mersinde 5 katlı apartmanda korkutan yangın
  • Mersinde 5 katlı apartmanda korkutan yangın
  • Mersinde 5 katlı apartmanda korkutan yangın
  • Mersinde 5 katlı apartmanda korkutan yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçedeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.

Kadınla birlikte biri bebek, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi ekipler tarafından binadan çıkartılarak kurtarıldı. Alevlerin sardığı apartmanda ekiplerin yaptığı müdahaleyle yangın büyük ölçüde söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışmalarına başladı.

Korku dolu anlar Biri bebek 8 kişi kurtarıldı

 

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