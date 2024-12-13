×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Korku dolu anlar: Belediye başkanı itfaiyecilerle birlikte yangına müdahale etti

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Belediye#Giresun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 16:55

Giresun Limanı'nda bir iş makinesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada liman sahasında bulunan Belediye Başkanı Fuat Köse de itfaiye ekiplerinin çalışmasına destek verdi.

Haberin Devamı

Giresun Limanı'ndaki bir iş makinesinde, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, bir program için liman sahasında olan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, alevlerin yükseldiği noktaya çıktı.

Korku dolu anlar: Belediye başkanı itfaiyecilerle birlikte yangına müdahale etti

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Başkan Köse çalışmaları koordine edip, müdahalede bulundu.

Korku dolu anlar: Belediye başkanı itfaiyecilerle birlikte yangına müdahale etti

Yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade eden Başkan Köse, "Bu tür felaketlere karşı itfaiye ekiplerimiz her zaman canla başla çalışıyor. Kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiyemiz, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Korku dolu anlar: Belediye başkanı itfaiyecilerle birlikte yangına müdahale etti

Yangınla mücadeleye katılan tüm personellerimize teşekkür ediyor, Giresun Liman İşletme Müdürlüğü'ne de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. 

Korku dolu anlar: Belediye başkanı itfaiyecilerle birlikte yangına müdahale etti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Belediye#Giresun

BAKMADAN GEÇME!