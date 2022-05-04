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Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü

#Bursa#Osmangazi#Araç Kamerası

Bursa'da yağış sırasında önündeki araca çarpmak istemeyen sürücü, direksiyonu aniden sağa kırarken otomobilin kapısı açıldı. Arka koltukta oturan çocuk ise yola düştü. Çocuk yaralanmazken, bu anlar araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, Osmangazi ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yağış sırasında önündeki araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu aniden sağa kırdı. Bu sırada aracın açılan sağ arka kapısından fırlayan 3 yaşlarındaki çocuk yola düştü.

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İşte çocuğun yola düştüğü o anlar...İşte çocuğun yola düştüğü o anlar...Haberin Tüm Görselleri

Yara almadan kurtulan çocuk, ağlayarak yolun sağında park halindeki 34 EVJ 727 plakalı aracın yanına gitti. Çocuğun kapısı açılan araçtan düştüğünü fark eden kişi de koşarak yanına gittikten sonra alıp yoluna tekrar devam etti. Bu anlar ise araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 

Korku dolu anlar Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü

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#Bursa#Osmangazi#Araç Kamerası

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