Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü

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Kaza, Osmangazi ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yağış sırasında önündeki araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu aniden sağa kırdı. Bu sırada aracın açılan sağ arka kapısından fırlayan 3 yaşlarındaki çocuk yola düştü.

Gözden Kaçmasın İşte çocuğun yola düştüğü o anlar... Haberin Tüm Görselleri

Yara almadan kurtulan çocuk, ağlayarak yolun sağında park halindeki 34 EVJ 727 plakalı aracın yanına gitti. Çocuğun kapısı açılan araçtan düştüğünü fark eden kişi de koşarak yanına gittikten sonra alıp yoluna tekrar devam etti. Bu anlar ise araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi.