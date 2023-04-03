Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Korku dolu anlar! Anne, oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti

Güncelleme Tarihi:

#Düzce#Trafik#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 11:42

Düzce'de çocuğu eski eşi tarafından kaçırılan kadın, aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol gitti. Oğlu için aracı durdurmak isteyen kadın, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk anları ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski eşi S.Ş. ile görüşen A.O.Ş., 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirdi. A.O.Ş. uzaklaştığı sırada S.Ş. aracın kaputuna tutunarak gitmesini engellemeye çalıştı. A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri de aracın peşine düştü. Yolculukta zaman zaman korku dolu anlar da yaşandı. D-100 Karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise yere düşerek yaralandı.

Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Haberin Devamı

polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Trafik#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles
Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... 'Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız'

#İspanya