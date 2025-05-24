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4 mahallede 'yılan' tedirginliği, araçların motorlarından çıktılar

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#Yılan#Otomobil#Çevre Temizliği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 13:42

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı 4 mahallelerde yılan popülasyonunun artması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanlar sürücüye zor anlar yaşatırken yetkililer vatandaşları uyardı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bazı mahallelerde yılan popülasyonunun artması mahalleliyi tedirgin etti. Osmaniye Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan sürücüye zor anlar yaşattı.

ARAÇLARDAN YILAN ÇIKTI

İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt, Fatih, Osmaniye, Deydinler mahallelerinde yılan popülasyonunun artması, mahalleliyi tedirgin etti. Yolda, binaların içinde ve araçların motor kısmından yılan çıktığını görenler, durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Evlerinin bahçesinde ve çevresinde yılanlarla karşılaştıklarını söyleyen mahalleli, çocuklarının ve evcil hayvanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.

4 mahallede yılan tedirginliği, araçların motorlarından çıktılar

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Osmaniye Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı. Başka bir sürücü de aracının motor bölümüne giren yılanı çıkarmak için otomobilin altında ateş yaktı.

BELEDİYE VATANDAŞLARI UYARDI 

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilaçlama ve çevre temizliği çalışmalarını hızlandırıldığı duyuruldu. Açıklamada, özellikle boş arsalar, otluk alanlar ve su kaynaklarının çevresinde dikkatli olunması gerektiği de vurgulandı.

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#Yılan#Otomobil#Çevre Temizliği

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