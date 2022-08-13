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Korku dolu an: Mardin’de duvar çöktü

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#Duvar#Mardin#Çökme
Korku dolu an: Mardin’de duvar çöktü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 08:05

Mardin'in Midyat ilçesinde kepçenin avluda çalıştığı sırada duvarın çökmesi sonucu iki araçta maddi hasar meydana geldi.

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Alınan bilgilere göre, dün Midyat ilçesi Gölcük Mahallesinde bir evin avlusunda kepçe çalışma yaptığı sırada avlunun dış duvarı çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin’den AFAD ekipleri yönlendirilerek akustik böcek dinleme cihazları ile enkazın altında herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol edildi. Herhangi bir canlı belirtisi ses alınmamasının üzerine olay yerindeki enkaz temizlenmeye başlandı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken iki araçta maddi hasra meydana geldi.

Korku dolu an: Mardin’de duvar çöktü

"2-3 ARAÇ ZARAR GÖRMÜŞ"

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Mahalle Muhtarı Murat Başar, Gölcük Mahallesi 432. Sokak'ta bir evin onarımı olduğunu ve kepçenin çalışması sırasında avlu duvarının çöktüğünü söyledi. Başar, "2-3 araç zarar görmüş. Vatandaşlar, araçlarının duvarın arkasındaki gölgeye bırakmışlar. Şu anda 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerimiz burada. Allah'a şükür şu anda insanlara zarar vermemiş, sadece araçlar gölgede olduğu için araçlar zarar görmüş’’ dedi.

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#Duvar#Mardin#Çökme

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