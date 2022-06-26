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Korku dolu an: Bebek balkondan üzerine düştü

#Bebek#Balkon#Amasya
Korku dolu an: Bebek balkondan üzerine düştü

Amasya'da 1'inci kat evinin balkonundan düşüşü sırasında, yolda duran Ruhi Aşçı'nın omzuna çarparak beton zemine düşen Afganistan uyruklu Khatıra Amırı (1), tedavisinin ardından taburcu edildi. Küçük kızı evinde ziyaret eden Ruhi Aşçı, "Bir-iki saniye, üçüncüsü yok. Allah bizi öyle bir kesiştirmiş ki. Onun düşmesi ve benim orada olmam bir mucize" dedi.

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Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezindeki Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde oturan Afganistan uyruklu ailenin küçük kızı Khatıra Amırı, balkonda oynadığı sırada aşağı sarkınca düşmeye başladı. Bu sırada yolda duran Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpan bebek, hızının kesilmesiyle hafif yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk müdahalenin ardından bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından bebek, taburcu edildi.

'SANİYELİK BİR OLAYDI'

Ruhi Aşçı da bugün evine gönderilen bebeğin ailesine ziyarette bulundu. Bebeği kucağına alan ve yaşadıklarını anlatan Aşçı, "Omzuma ilk başta saksı düştüğünü sandım. İki adım ileride ya da geride olsaydım; kafa üstü düşecekti. Omzuma vurunca hızı yavaşladı. Allah'ın iradesi diyelim. Yiyecek ekmeği varmış. Bebeğe Allah bir ömür daha bahşetti. Saniyelik bir olaydı. Bir-iki saniye, üçüncüsü yok. Allah bizi öyle bir kesiştirmiş ki. Onun düşmesi ve benim orada olmam bir mucize" dedi. 3 çocuğu olan baba Muhammed Amırı de kızının hayatını kurtaran Ruhi Aşçı’ya teşekkür etti.

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Korku dolu an: Bebek balkondan üzerine düştü

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#Bebek#Balkon#Amasya

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