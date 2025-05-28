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Korktuğu KADES değil Zeynep’in özgürlüğüydü

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#Zeynep Zan#Uğur Zan#ÇANAKKALE
Korktuğu KADES değil Zeynep’in özgürlüğüydü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 07:00

Boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan’ın motosikletinin önünü kesip çıkan tartışmada tabancayla öldüren Uğur Zan’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Uğur Zan’ın ifadesinde, “Zeynep cep telefonunu çıkardı. KADES’e basacağını sandım. Silahı Zeynep’e doğru doğrulttum” dedi.

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ÇANAKKALE’de 16 Mayıs sabahı Uğur Zan (34), 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi, 2 çocuk annesi Zeynep Zan’ın (25) kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan hayatını kaybetti. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

‘ZEYNEP’İ ARACIMLA TAKİP ETTİM’

Uğur Zan’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Uğur Zan ifadesinde şunları söyledi:

“Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep’i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep’i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep’in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep’in önünde aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep’in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben ‘Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim’ dedi. Ben de ‘İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın’ dedim. Zeynep, ‘Haberim yok’ dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES’e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep’in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep’e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum.

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‘POLİSLERE ISLIK ÇALIP TESLİM OLDUM’

Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, ‘Kaçıyor’ diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak, olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum.”

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#Zeynep Zan#Uğur Zan#ÇANAKKALE

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