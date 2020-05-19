Korkak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Korkağın Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı kelimeler, birbirinin tam tersi durum ve olayları ifade etmek için kullanılırlar. Bu sebeple zıt anlamlı sözcüklere aynı zamanda karşıt anlamlı sözcükler de denir.

Korkak Zıt Anlamlısı

Korkak, başa gelen olaylardan korkan kişiler için kullanılan bir sıfattır. Bu sıfatın tam tersi durumları için kullanılabilecek çok sayıda zıt anlamlı kelime bulunmaktadır. Buna göre; cesur, bahadır, dilaver ve gözü pek sözcükleri korkağın zıt anlamlarıdır. Korkak ile karşıt anlamlı bu kelimelerin cümle içerisinde kullanımı ise aşağıdaki gibidir.

- Kavgadan kaçması onun yeterince cesur biri olmadığı anlamına gelmez.

- Vizyondaki film, dilaver bir gencin hayat öyküsünü anlatıyormuş.

- Bu kadar gözü pek olması, çocuğun başını günün birinde belaya sokmaz umarım.