Korkak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Korkağın Zıt Anlamlısı
Hangi kelimelerin birbiriyle zıt anlamlı olduğunu bilmek, anlatım esnasında yapılabilecek anlatım bozukluklarının önüne geçer. Bu sebeple de daha ilkokul çağlarında zıt anlamlı kelimeler, detaylı bir biçimde anlatılır. Bu bağlamda korkak kelimesinin zıt anlamı da merak edilen konular arasındadır. Peki, korkağın zıt anlamı nedir? Sizler için detaylı bir çalışma yaptık.
Zıt anlamlı kelimeler, birbirinin tam tersi durum ve olayları ifade etmek için kullanılırlar. Bu sebeple zıt anlamlı sözcüklere aynı zamanda karşıt anlamlı sözcükler de denir.
Korkak, başa gelen olaylardan korkan kişiler için kullanılan bir sıfattır. Bu sıfatın tam tersi durumları için kullanılabilecek çok sayıda zıt anlamlı kelime bulunmaktadır. Buna göre; cesur, bahadır, dilaver ve gözü pek sözcükleri korkağın zıt anlamlarıdır. Korkak ile karşıt anlamlı bu kelimelerin cümle içerisinde kullanımı ise aşağıdaki gibidir.
- Kavgadan kaçması onun yeterince cesur biri olmadığı anlamına gelmez.
- Vizyondaki film, dilaver bir gencin hayat öyküsünü anlatıyormuş.
- Bu kadar gözü pek olması, çocuğun başını günün birinde belaya sokmaz umarım.
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