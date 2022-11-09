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‘Koridorda Rusya’nın engelleri kalkmadı’

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#Bakan Çavuşoğlu#Tahıl Koridoru#F-16
‘Koridorda Rusya’nın engelleri kalkmadı’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken tahıl koridoru hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: “Çok yoğun bir temas trafiği var. Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı. İstanbul Anlaşması’nın süresi dört ay. Taraflarca itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın süresi uzayacak.”

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Bakan Çavuşoğlu dün de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

ABD’DE KAÇ KİŞİYLE GÖRÜŞEBİLDİ?

Kılıçdaroğlu, Washington’a gitti. Kaç tane kongre üyesi ile görüşebildi? Hiç kimse ile görüşmediğini biliyorum. Randevu taleplerini de biliyorum.

Vize konusu gerçekten bir sorun. Başvuru sayısının artması ile ilgisi yok. Saçma sapan şeyler var. Vize konusunda gecikmeler konusunda kamuoyuna ne dediysek, muhataplarımıza da onu vurguluyoruz. Büyükelçileri bakanlığa çağırdık. Gerekli uyarıları yaptık.

F-16’DA SIKINTI YOK

F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok.

Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye’de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz? Belge getirin. Kara para değil, kara propaganda var. Buna alet olmayın.

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Endonezya büyükelçimiz; insani bir durum. Sağlıkla ilgili bir durum. Görevi beğenmeme falan değil.”

 

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#Bakan Çavuşoğlu#Tahıl Koridoru#F-16

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