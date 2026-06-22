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Koridorda kan izleri! 4 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

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#Emine Kurt#Şanlıurfa#Cinayet
Koridorda kan izleri 4 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 17:40

Şanlıurfa’da, 4 çocuk annesi Emine Kurt (41), evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin 1 şüpheli, gözaltına alındı. Öte yandan koridorda kan izlerine rastlandığı belirtildi.

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Olay, öğle saatlerinde, Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Kurt’a ulaşamayan yakınları, giriş kattaki eve geldiklerinde kapının açılmaması üzerine, pencerenin dışından içeri doğru baktı.

Koridorda kan izleri 4 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Kurt’u pencerenin demir korkuluklarda hareketsiz halde gören yakınları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 4 çocuk annesi Emine Kurt’un hayatını kaybettiği belirledi.

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Koridorda kan izleri 4 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

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Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemede, koridorda kan izlerine rastlandığı belirtildi. Olaya ilişkin ismi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı. Kurt'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Emine Kurt#Şanlıurfa#Cinayet

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