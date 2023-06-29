Korhan Hoca’ya ne oldu

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Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Dünya Bankası’nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Prof. Dr. Korhan Berzeg (83), mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir Gönen’in kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi. 17 Haziran’da Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT ekipleriyle jandarmaya bağlı komando timleri sevk edildi. Ekipler, havadan dron ile de destek verilen arama çalışmaları 12’nci günde de devam etti.

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Prof. Dr. Korhan Berzeg Gönen’deki evinden yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

TİNA’YI İNGİLİZCE SESLENEREK ARIYORLAR

Ekipler Korhan Berzeg ile köpeği Tina’nın izine ulaşamadı. Korhan Berzeg’in kendisiyle birlikte kaybolan doberman cinsi köpeği Tina’yı, 2 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve koruma eğitimi aldırdığı öğrenildi. Berzeg’in daha önce de doberman cinsi bir köpeği olduğu, her yere onunla birlikte gittiği, öldükten sonra da Tina’yı sahiplendiği belirtildi. Berzeg’in eşi Angela Berzeg, “Köpeği galiba öldürdüler, bulamadılar. O çünkü özel bir köpekti, doberman. Belki de yolda bir yerde attılar. Ona bakmak lazım” dedi.

Angela-Korhan Berzeg çiftinin doberman cinsi köpekleri ‘Tina’nın sahiplerine çok sadık olduğu ifade ediliyor.

Türkçe komut almayan Tina’yı ekiplerin iyi derece İngilizce bilen 2 üyenin kontrolünde, İngilizce seslenerek ve ıslık çalarak aradıklarını söyleyen Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut, “Hiç yanından ayrılmayan, Türkçe komut almayan, Korhan Bey’i bırakmayan sadık bir köpek. Ailesi, başlarına bir şey gelse bile, başından ayrılmayacağını söylüyor. Ama mutlaka haber vermeye gelip döneceğini de belirtiyorlar. Berzeg’in ailesi, Tina’nın Türkçe komut almadığını ve ıslığa karşı çok duyarlı olduğunu söyledi. Biz de ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda Tina diye seslenip ıslık çalıp İngilizce olarak ‘Gel buraya’ diye sesleniyoruz. Ancak henüz bir sonuç alamadık” diye konuştu.

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AİLENİN KOMUTLARIYLA HAREKET EDEN BİR KÖPEK

Tina’nın çok havlamayan, saldırmayan, sahibinin yanına yaklaşıldığında tepki veren bir köpek olduğunu bu nedenle Korhan Berzeg’in köpeğiyle sonbahar aylarında ovada, yaz aylarında ise ormanda yürüyüş yapmayı tercih ettiğini söyleyen, bunun sebebinin de Tina’nın, ovadaki çobanlara ve diğer köpeklere zarar vermemesi olduğunu belirten Akbulut, “Çünkü Korhan Bey’e yaklaşan yabancı biri olduğunda saldırıyormuş. Korhan Bey ve ailesinin komutlarıyla hareket eden bir köpek. Ekiplerle beraber gidebileceği her yere baktık. Alt kısımda, bizim tam sezonumuzdur, çeltik sulama kısmı var. Orayı komple dronla taradık. Jandarma tekrar oraya indi, acaba o tarafa mı geçti diye. Yanında köpeği olduğu için ormanlık bölgeye çıkıyormuş. Yürüyüş alanını belki 3-4 sefer taradık. Oradan mezarlığa iniyormuş. Bir eski mezarlık var. Babasının mezarlığı, oraya iniyormuş. O bölgeyi taradık ama maalesef bir ize rastlayamadık” ifadelerini kullandı.

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Korhan Berzeg’in kızları Nisa Berzeg (solda) ve Sibel Berzeg (sağda), arama çalışmalarının daha büyük bir alana yayılması gerektiğini söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK’İN DE HOCASIYDI

- Gönen’in kırsal Armutlu Mahallesi’nden emekli edebiyat öğretmeni Mehmet Tüz, “Çocukluğu mahallemizde geçen Korhan Berzeg, İTÜ’de profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD’ye giderek Dünya Bankası’nda görev yapıp emekli oldu. Sonra eşiyle birlikte dönüp İstanbul Büyükada’ya yerleşti. Yaz aylarında 1 ay Armutlu’daki evine gelip burada kalıyordu. Birdenbire ortadan kayboldu. Kendisine ulaşılamadı. Kayıp haberini öğrenen İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde her 2 eşinden olan kızları ve damatları buraya gelip çalışmaları yakından izlemeye başladı. Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üniversitede hocasıydı. Olayı öğrenen Bakan Şimşek, aileyi telefonla arayıp ‘Geçmiş olsun’ dedi. Bakanımız arayarak gelişmelerden bilgi almaya devam ediyor” dedi.