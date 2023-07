Korhan Hoca’nın 52 yıllık eşi yaşadığı zor günleri anlattı: Bir trajedinin içindeyim

Haberin Devamı

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’ndeki evinden Prof. Dr. Korhan Berzeg, 17 Haziran’da eşi Angela Berzeg kahvaltıyı hazırlarken köpeği Tina ile sabah yürüyüşüne çıkmıştı. Geri dönmeyince eşi aramaya çıkmış bulamayınca da jandarmaya haber verilmişti. Korhan Hoca ve köpeği ‘Tina’yı arama çalışmalarında 19 gün geride kalırken, Angela Berzeg Büyükada’da ‘Leylak Ev’ adını verdikleri evine geri döndü. Angela Berzeg, muhabirimiz Fatma Aksu’yu evinde ağırlayarak geçirdiği zor günleri şöyle anlattı:

“Kötü bir rüya. Sanki gerçekdışı bir olay ve bir film senaryosunun içindeki oyuncu gibiyim. Korhan kaybolduğu günden beri her gün 24 saat süren bir dram. Bir trajedinin, bir dramın içindeyim. Yaşanan böyle akıl dışı bir olay sonrası gereğini yapıyorum. Ben artık yalnız mıyım, kocam var mı yok mu? Bir girdabın içinde gibiyim.

‘KAÇIRILMIŞ OLABİLİR’

Korhan şu an yaşıyorsa ilk yapacağı şey beni aramak olurdu. Akıbetinin ne olabileceği konusunda polis ağzını çok sıkı tutuyor. Her tarafı sıkı taradıkları için, polis, kaçırılmış olabileceğini, belki İstanbul’a, belki daha uzak bir yere götürülmüş olabileceğini düşünüyor. Ama neden, niçin, hiç kimsenin bir fikri yok. Hiçbir ipucu yok. Korhan evine çok düşkündü, dışarıyla çok ilişkisi olan biri değildi. Dışarı bile benim zorumla çıkardı. O gün de her günkü gibi sıradan bir gündü. Sabah yürüyüşü, evde kahvaltı, öğleden sonra yürüyüş ve akşam yemeği. 8-10 gündür oradaydık. Her günümüz bu rutin içinde geçiyordu.





‘AĞAÇ KESİLİYORDU’

Evden yürüyüşe çıkıp kaybolduğu o gün, ormanda ağaç kesiliyordu. Güvenlik güçleri ormancıları da sorguladı. Gönen’e tekrar gitmem gerekiyorsa gideceğim. Çok güzel bir yer ama oraya sadece Korhan gitmek istediği, o çok sevdiği için gidiyordum. Artık onsuz bir anlamı yok.”

Öte yandan polis ekipleri dün akşam Büyükada’daki eve gelerek Angela Berzeg’in olayla ilgili bilgisine başvurdu. Ardından evde yapılan aramada çiftin kullandığı bilgisayarların kasaları alınarak emniyete götürüldü.





İNGİLİZ BAHÇESİYLE İLGİLENDİ

Angela Berzeg’in evinin duvarlarını kendi yaptığı yağlı boya tablolar süslüyor. Günlerdir ilgilenemediği dünyanın çeşitli yerlerinden getirdiği çiçeklerin boy gösterdiği İngiliz Bahçesi’ndeki çiçekleriyle de uzun bir aradan sonra ilgilenme fırsatı buldu.

‘ELİMİZDE İPUÇLARI VAR’

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları dün 19’uncu günde bölgede sürdürüldü. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 136 kilometrelik alanın tarandığını açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir iz veya emareye rastlanmadığını belirten Vali Şıldak, ellerinde ipuçları olduğunu da ifade etti.