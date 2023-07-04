Korhan Hoca’nın 35 yıllık komşusu: Akıldışı bir kayboluş

Haberin Devamı

PROFESÖR Korhan Berzeg, 35 yıl önce Büyükada Nizam Mahallesi’ndeki bir konağı satın alıp restore ettirmişti. Mavi boyalı, çiçeklerle bezeli konağın yan komşusu ise Berzeg ailesinin yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Stella Kent’ti. Tam 35 yıldır komşudan öte aile gibi olmuşlardı. ABD’de emekli olunca Türkiye’ye dönen Prof. Dr. Korhan Berzeg, eşiyle Büyükada’daki evinde kalıyordu. Kaybolduğu Gönen’deki yazlık evine giderken ise ‘maskeli hırsız’ anlamına gelen Bandido isimli kedisini Stella Kent’e bırakmıştı.

Prof. Dr. Korhan Berzeg

İNGİLİZCE KONUŞUNCA KOMŞU OLDUK

Stella Kent endişeyle haber beklediği komşusu Korhan Berzeg’i şöyle anlattı:

Haberin Devamı

“Onların ev alma sebebi biziz. Ada’da ev arıyorlardı. Bizim İngilizce konuştuğumuzu duydukları zamançok sevindiler. Eşi Angela hiç Türkçe bilmiyordu. O bakımdan biz yardımcı olduk ve onlar bitişiğimize yerleşti. Biz sonra 10-15 yıl burayı kiraya verip İsrail’e gittik. Ama yazları arada gelip onları görüyorduk. 15 yıl sonra tekrar döndük. Hiç ayrılmazdık. Angela ile denize gider, sabahları hep beraber kahvaltı yapardık. Akşamları yukarıda, bahçede lakerdalı rakı keyfimiz vardı. Yani hava soğuk olduğunda onların evinde kaldığımız bile oldu.

AKILDIŞI BİR KAYBOLUŞ

Korhan Bey hep klasik müzik dinlerdi. Eşimle birlikte hep beraber mali işlerden, dünya işlerindensaatlerce oturur konuşurduk. Onlarla olmak keyifli ve çok hoş sohbetti. Çocuklarım erkek arkadaşlarını ona gösterir, ‘Bunlar iyi midir, ne düşünüyorsun?’ diye onayını alırdı. Onlar da Amerika’da, olayı duyunca çok üzüldüler ve şaşkınlar. Akıl almaz bir olay, Ne olmuş olabilir, bilmiyorum. Sırra kadem bastı. Akıldışı yani.

HEPİMİZDEN KUVVETLİYDİ

Hani bazen soruyorlar, gizli bir şey mi? Burada bir kere ormanda kayboldu. Yolunu şaşırdı. Bir iki saat sonra buldular. Ne olabilir diye bazen insan şaşırabiliyor. Son zamanlarda unutkanlık vardı. 83 yaşında biri için normal. 2 seneye kadar tenis oynuyordu. Bu kadar konuştuk ettik, hiçbir problem yoktu. Hepimizden kuvvetliydi. ‘Sıhhatliyim, hiç gerek yok’ der, doktora gitmezdi. Son zamanlarda belki ormana çıkamıyordu ama burada gezdiriyordu köpeği Tina’yı. Kaybolduğunda da Tina yanındaydı. Biri yaklaştığında fena hırlardı Tina.”

Haberin Devamı

Korhan Hoca, Gönen’deki yazlığına giderken ‘maskeli hırsız’ anlamına gelen Bandido isimli kedisini de kapı komşusu Stella Kent ’e emanet etmiş...

GELEN TANIDIK OLABİLİR

- “Bir kere hırsız girdi evimize. Korhan bey iki köpeği Mina ve Tina’yı aldı geldi buraya. Hırsız köpekleri görünce ‘Ben hırsızım abi, bana bir şey yapma’ diye yalvardı. Köpeği havlayan bir köpek değil ama hırlar ve kimseyi yaklaştırmaz. Yabancı biri geldiğinde dişlerini fena halde gösterir. Eğer köpek saldırmadıysa, tanıdıkları biri olabilir. Korhan, İngilizce ‘Yapma’ diyecek ki, Tina saldırmasın. Yoksa kimseyi yaklaştırmazdı yanına. Tek ihtimal düştü ve gömüldü bir çukurun içine. Bu da çok kötü bir tesadüf olmalı. Yani düştü ve üzeri kapandı. Yer yarıldı içine girdi derler ya, böyle bir şey. Ne oldu bilmiyoruz ama bir şey oldu işte.”

Haberin Devamı

‘GÖNEN ÇAYI KIYISINDA GÖRÜLDÜ’ İHBARI

ABD’de Dünya Bankası’nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için gittiği memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’i (83) arama çalışmaları dün 17’nci günde de sürdü. Berzeg’in, köpeğiyle birlikte Gönen Çayı çevresinde yatar vaziyette görüldüğü iddiaları üzerine görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

AFAD, AKUT, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği, STK’lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri de aramaları sürdürdü.

Haberin Devamı

Ankara’dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, arama çalışmalarına destek verdi. Ekipler, Berzeg’e ait herhangi bir ize rastlayamadı.