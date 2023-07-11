×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Korhan Hoca ve ‘Tina’yı arama çalışmaları 24’üncü günde de sürdü: Şimdi sıra binalarda

Güncelleme Tarihi:

#Korhan Berzeg#Tina#Kayıp
Korhan Hoca ve ‘Tina’yı arama çalışmaları 24’üncü günde de sürdü: Şimdi sıra binalarda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem ‘Asya Direktörü’ olarak çalışan ve emekli olup İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg'i (83), arama çalışmaları dün 24. günde de sürdü.

Haberin Devamı

ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem ‘Asya Direktörü’ olarak çalışan ve emekli olup İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg (83), mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen’deki evine gitti.

Korhan Hoca ve ‘Tina’yı arama çalışmaları 24’üncü günde de sürdü: Şimdi sıra binalarda

Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile 17 Haziran sabahı yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı sonrası bölgeye birçok arama kurtarma ekibi sevk edildi. Berzeg’i önce arazide sonra dere yatakları ile bölgede açık bulunan 10 su kuyusunda arama yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Ekipler çalışmalarını dün 24. günde de sürdürdü.

Haberin Devamı

Korhan Hoca ve ‘Tina’yı arama çalışmaları 24’üncü günde de sürdü: Şimdi sıra binalarda

SAVCILIK İZİN VERDİ

Bölgede 150 kilometrekarelik alan taranırken, Gönen Kaymakamı Aslan Yurt “60 kişiden oluşan ekipler, aramalarını aralıksız sürdürüyor. Savcılık izniyle Armutlu Mahallesi ile bölgedeki metruk ve bazı şüpheli binalarda aramalar yaptık. Gelen tüm ihbarları özellikle değerlendiriyoruz” dedi.       

Haberle ilgili daha fazlası:
#Korhan Berzeg#Tina#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü
Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol