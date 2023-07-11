Korhan Hoca ve ‘Tina’yı arama çalışmaları 24’üncü günde de sürdü: Şimdi sıra binalarda

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ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem ‘Asya Direktörü’ olarak çalışan ve emekli olup İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg (83), mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen’deki evine gitti.

Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile 17 Haziran sabahı yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı sonrası bölgeye birçok arama kurtarma ekibi sevk edildi. Berzeg’i önce arazide sonra dere yatakları ile bölgede açık bulunan 10 su kuyusunda arama yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Ekipler çalışmalarını dün 24. günde de sürdürdü.

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SAVCILIK İZİN VERDİ

Bölgede 150 kilometrekarelik alan taranırken, Gönen Kaymakamı Aslan Yurt “60 kişiden oluşan ekipler, aramalarını aralıksız sürdürüyor. Savcılık izniyle Armutlu Mahallesi ile bölgedeki metruk ve bazı şüpheli binalarda aramalar yaptık. Gelen tüm ihbarları özellikle değerlendiriyoruz” dedi.