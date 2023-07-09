Korhan Hoca ve Tina kuyularda aranıyor

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Memleketi Balıkesir Gönen’de kayıplara karışan 83 yaşındaki Prof. Dr. Korhan Berzeg’i arama çalışmalarının 22'nci gününde ekipler, bölgedeki su kuyuları ve dere yataklarına yoğunlaştı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı. Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama yaptı. AFAD’a bağlı KBRN ekipleri halatlarla su kuyularına inip Berzeg’e ait biyolojik bir iz aradı.

UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri de Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu kıyılarında arama çalışması yaptı. Ekiplerin 10 açık su kuyusu ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Kırsal alanda, arama çalışmaları genişletilerek sürüyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, geçen günlerde yaptığı açıklamada arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü, bugüne kadar yapılan arama çalışmalarında Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadığını söyledi. Vali Şıldak, Berzeg'in kaçırıldığı yönündeki iddialar dahil tüm istihbari bilgilerin titizlikle incelendiğini belirtti.

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60 KİŞİ İZ SÜRÜYOR

Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla, karadan da 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra arama köpeğiyle 60 kişilik ekip Korhan Hoca ve Tina’yı arıyor.