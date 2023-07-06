Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında Gönen'de yirminci gün

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Amerika Birleşik Devletleri'nde, Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), ekiplerinin yanı sıra dağ, mağara, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de destek verdi. Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla, karadan da 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra arama köpeğiyle çalışmaların 20'nci gününde 60 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

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İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

kayıp olan Korhan Berzeg'in önceki gün Gönen Çayı çevresinde görüldüğü ihbarı, yapılan çalışmalar sonrası asılsız çıktı. Yürütülen çalışmalarda Berzeg'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürerken, Berzeg'in Amerika'da ve İngiltere'de yaşayan kızlarının yurt dışına döndüğü, eşi Angela Berzeg'in de Büyükada'ya gittiği öğrenildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, dün yaptığı açıklamada arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü, bugüne kadar yapılan arama çalışmalarında Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadığını söyledi. Vali Şıldak, Berzeg'in kaçırıldığı yönündeki iddialar dahil tüm istihbari bilgilerin titizlikle incelendiğini belirtti.

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Arama çalışmalarının 20'nci gününde ekipler, bölgedeki su kuyuları ve dere yataklarına yoğunlaştı. JAK ve GÖNDAK ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı. Ekiplerin dere yatakları ve bölgedeki açık su kuyuları üzerinde başlattığı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)