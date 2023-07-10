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Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 24'üncü gün: Metruk ve şüpheli binalar arandı

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#Korhan Berzeg#Balıkesir#Arama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 13:08

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 24'üncü güne girdi. Dere yatakları ile su kuyuları taranırken, metruk ve şüpheli binalar da savcılık kararı ile arandı. Tüm bu çalışmalara rağmen Berzeg'e ait bir iz bulunamadı.

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ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

Korhan Berzegi arama çalışmalarında 24üncü gün: Metruk ve şüpheli binalar arandı



DERE YATAKLARI VE SU KUYULARI ARANDI

Kayıp ihbarı sonrası bölgeye, AFAD ve AKUT ekipleri ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara; Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekiplerinin yanı sıra zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de katıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de desteğe başladı. Dere yatakları ile bölgede açık bulunan 10 su kuyusunda arama yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. JAK, JÖAK ve komando timleri, ellerinde demir çubuklar ile dere yataklarında çalışmayı sürdürüyor.

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Korhan Berzegi arama çalışmalarında 24üncü gün: Metruk ve şüpheli binalar arandı



METRUK VE ŞÜPHELİ BİNA ARAMASI

Bölgede 150 kilometrekarelik alan taranırken, Gönen Kaymakamı Aslan Yurt, "Yaklaşık 60 kişiden oluşan ekipler, aramalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çevredeki tüm dereleri de kontrol ediyoruz. Savcılıktan alınan izinle Armutlu Mahallesi ile bölgedeki metruk ve bazı şüpheli binalarda aramalar yaptık. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Gelen tüm ihbarları özellikle değerlendiriyoruz" diye konuştu.

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#Korhan Berzeg#Balıkesir#Arama

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