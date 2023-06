Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor... Köpeği tepki versin diye ekipler İngilizce sesleniyor

Haberin Devamı

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran günü, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa’daki dağcı grupları da katıldı. Ormanlar, mağara ve çalılıkların arasına kadar her yeri arayan ekipler, Korhan Berzeg ve doberman cinsi köpeği Tina’ya ulaşamadı.

JAK VE JASAT DA BÖLGEDE

Dün Ankara tarafından özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de bölgeye geldi. Korhan Berzeg’in yakınları ile görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, bu sabah saat 10.00 itibarıyla arama çalışmalarına aynı noktadan tekrar başladı. AFAD’ın koordinesinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 150 kişilik bir ekip görev alıyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de arama çalışmalarına istihbari olarak destek veriyor.

‘ÇALIŞMALARA SIFIRDAN, BAŞTAN BAŞLADIK’

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gönen Arama Kurtarma Derneği Başkanı Kadir Akbulut, “İlk günden beri bu bölgedeyiz. Dünden itibaren JAK katıldı, Bursa ekibimiz burada. 2-3 sefer bölgeyi taradık. Hiçbir ize rastlayamadık, biz de biraz şaşkın durumdayız. Bölge de çok ormanlık, yoğun bir bölge. Evin arkasında Korhan Beyin bir yürüyüş rotası varmış. Her sabah çıkıyormuş saat 8.30’da, orada 1 saat yürüyüş yapıyormuş. O bölgeden itibaren biz tekrar aynı bölgeleri, komple yukarıya doğru sırttan arkaya doğru, 3-4 mahallemiz daha var böyle Armutlu gibi. O bölgeler doğru komple tekrardan, sıfırdan baştan başladık. Bölgeyi taraya taraya arka sırtlara doğru ineceğiz” dedi.

KÖPEĞİ İNGİLİZCE KOMUTLA ARANIYOR

Berzeg’in köpeği Tina’ya ulaşılamamasının da ilginç olduğunu söyleyen Akbulut, “Bize de bazı noktalar ilginç geliyor. Aradığımız her noktada köpeğine de sesleniyoruz. Ailesi pek ses vermeyeceğini söylüyor. Başında bekliyor olabilir, dönmeyebilir. Çünkü hiç ayrılmıyormuş yanından. Belki o yüzden duyuramıyoruz sesimizi. Türkçe komut almıyormuş, İngilizce komut alıyormuş. O şekilde de sesleniyoruz ama ondan da bir tepki alamadık. O da düşündürücü bir nokta bizim için. Bölgeyi taraya taraya geziyoruz. Maalesef Korhan Beye 10 gündür ulaşamadık. 10 gün uzun bir süre maalesef ama yaşadığını düşünüyoruz, bir taraftan da o azimle her gün tekrardan sıfırdan ulaşamadığımız her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda hiçbir iz ve emareye denk gelmedik” diye konuştu.

'EĞİTİM VERİLMEDİYSE ÇEKİP GİDEBİLİR'

Berzeg'in köpeğine ulaşılamaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan köpek eğitim uzmanları ise doberman, buldog ve pitbull cinsi köpeklerin, genellikle laboratuvar ortamında genleriyle oynanarak üretilen köpekler olduğuna dikkat çekti. Bu cins köpeklerin, 22-24 aylık eğitim sürecinde, o ülkede kullanılan dile göre, Türkçe veya İngilizce komutlarla, koruma, uyuşturucu bulunması, ceset arama ve çevre emniyeti gibi konularda eğitildiğine dikkat çeken uzmanlar, doberman cinsi köpeklerin, koruma eğitimi aldıysa sahibinin yanından hiç ayrılmadığını ve beklediğini kaydetti. Bir uzman, "Bu eğitim verilmediyse, çekip gidebilir. Gönen'de yaşanan olayda, köpeğe ulaşılamaması bu nedenle de olabilir" dedi.

10 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Arama çalışmalarının geniş bir alanda yürütüldüğünü, yürüyüş mesafesinde bulunan çevredeki mahallelerin de arandığını söyleyen Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Korhan Berzeg ile köpeği Tina’ya dair hiçbir emareye rastlanmadığını kaydederek, "Çalılıklara takılmış bir kumaş parçası dahi bulunamadı" dedi.

Korhan Berzeg’in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi’ne gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da “Maalesef bir iz yok. Hiçbir şey yok yani bir ayak izi bile yok. Yırtık bir elbise parçası bile yok. Bununla birlikte Korhan beyin köpeği de yok ortada. Korhan beyin köpeğinin en azından buralara geri dönüşü yok, görüntüsü yok. Bizim tek isteğimiz Korhan beyin bir an önce sağlıklı olarak ailesine kavuşması” diye konuştu. (DHA)