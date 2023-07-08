Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 22'ncü gününde... İz bulunamadı

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ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), ekiplerinin yanı sıra dağ, mağara, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de destek verdi. Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla, karadan da 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra arama köpeğiyle çalışmaların 22'nci gününde 60 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

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TÜM İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

kayıp olan Korhan Berzeg'in geçen hafta Gönen Çayı çevresinde görüldüğü ihbarı, yapılan çalışmalar sonrası asılsız çıktı. Yürütülen çalışmalarda Berzeg'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürerken, Berzeg'in Amerika'da ve İngiltere'de yaşayan kızlarının yurt dışına döndüğü, eşi Angela Berzeg'in de Büyükada'ya gittiği öğrenildi.

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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, geçen günlerde yaptığı açıklamada arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü, bugüne kadar yapılan arama çalışmalarında Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadığını söyledi. Vali Şıldak, Berzeg'in kaçırıldığı yönündeki iddialar dahil tüm istihbari bilgilerin titizlikle incelendiğini belirtti.

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10 SU KUYUSU VE DERE YATAKLARI ARANDI

Arama çalışmalarının 22'nci gününde ekipler, bölgedeki su kuyuları ve dere yataklarına yoğunlaştı. JAK ve GÖNDAK ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı. Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama yaptı. AFAD'a bağlı KBRN ekipleri halatlarla su kuyularına inip, Berzeg'e ait biyolojik bir iz aradı. UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri de Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu kıyılarında arama çalışması yaptı. Ekiplerin 10 açık su kuyusu ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Kırsal alanda, arama çalışmaları genişletilerek sürüyor.