Korhan Berzeg, köpeği Tina’yı barınaktan sahiplenip, koruma eğitimi aldırmış

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ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa’daki dağcı grupları da katıldı. Ankara tarafından özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de arama çalışmalarına katılıyor. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de çalışmalara istihbari destek veriyor.

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‘KÖPEĞİ GALİBA ÖLDÜRDÜLER’

Havadan dron ile de destek verilen arama çalışmaları 12’nci günde de sürerken, ekipler, Korhan Berzeg ile köpeği Tina’nın izine ulaşamadı. Korhan Berzeg’in kendisiyle birlikte kaybolan doberman cinsi köpeği Tina’yı, 2 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve koruma eğitimi aldırdığı öğrenildi. Berzeg’in daha önce de doberman cinsi bir köpeği olduğu, her yere onunla birlikte gittiği, öldükten sonra da Tina’yı sahiplendiği belirtildi.

Berzeg’in eşi Angela Berzeg, “Köpeği galiba öldürdüler, bulamadılar. O çünkü özel bir köpekti, doberman. Belki de yolda bir yerde attılar. Ona bakmak lazım” dedi.

İNGİLİZCE KOMUT VE ISLIKLA ARANIYOR

Türkçe komut almayan Tina’yı ekiplerinde iyi derece İngilizce bilen 2 üyenin kontrolünde, İngilizce seslenerek ve ıslık çalarak aradıklarını söyleyen Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut, “Hiç yanından ayrılmayan, Türkçe komut almayan, Korhan Beyi bırakmayan sadık bir köpek. Ailesi, başlarına bir şey gelse bile, başından ayrılmayacağını söylüyor. Ama mutlaka haber vermeye gelip, döneceğini de belirtiyorlar. Berzeg’in ailesi, Tina’nın Türkçe komut almadığını ve ıslığa karşı çok duyarlı olduğunu söyledi. Biz de ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda Tina diye seslenip, ıslık çalıp, İngilizce olarak ‘Gel buraya’ diye sesleniyoruz. Ancak henüz bir sonuç alamadık” diye konuştu.

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'KORHAN BEY VE AİLESİNİN KOMUTLARIYLA HAREKET EDEN BİR KÖPEK'

Tina’nın çok havlamayan, saldırmayan, sahibinin yanına yaklaşıldığında tepki veren bir köpek olduğunu bu nedenle Korhan Berzeg’in köpeğiyle sonbahar aylarında ovada, yaz aylarında ise ormanda yürüyüş yapmayı tercih ettiğini söyleyen, bunun sebebinin de Tina’nın, ovadaki çobanlara ve diğer köpeklere zarar vermemesi olduğunu belirten Akbulut, “Çünkü Korhan Beye yaklaşan yabancı biri olduğunda saldırıyormuş. Korhan Bey ve ailesinin komutlarıyla hareket eden bir köpek. Ekiplerle beraber, komple hepimiz, gidebileceği her yere baktık. Alt kısımda, bizim tam sezonumuzdur, çeltik sulama kısmı var. Orayı komple dronla taradık. Jandarma tekrar oraya indi, acaba o tarafa mı geçti diye. Yanında köpeği olduğu için ormanlık bölgeye çıkıyormuş. Yürüyüş alanını belki 3-4 sefer taradık. Oradan mezarlığa iniyormuş. Bir eski mezarlık var. Babasının mezarlığı, oraya iniyormuş. O bölgeyi taradık ama maalesef bir ize rastlayamadık” ifadelerini kullandı. (DHA)