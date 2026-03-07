Körfez’deki Türkler için dönüş planı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Keçeli’nin verdiği bilgilere göre, bölgede bulunan vatandaşların Türkiye’ye dönüşü için ülkeye göre farklı yollar devreye sokuluyor.

Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün, Umman ve Suudi Arabistan’dan farklı ulaşım yollarıyla ülkeden ayrılmak mümkün. Bu ülkelerdeki Türk temsilcilikleri vatandaşlara doğrudan yönlendirme yapıyor. Ancak Bahreyn, Katar ve Kuveyt’ten şu aşamada Türkiye’ye doğrudan uçuş yok.

Türk vatandaşlarının Türkiye’ye doğrudan dönebileceği Körfez ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) bulunuyor, buradan da uçuşlar düzenli değil. Dışişleri Bakanlığı’na göre, BAE’den Türkiye’ye uçuşlar istisnai olarak ve nadiren gerçekleştiriliyor.

PLANLANAN TAHLİYE YOLU

Bahreyn, Katar ve Kuveyt’te bulunan Türk vatandaşlarının karayoluyla Suudi Arabistan veya Umman’a taşınması planlanıyor. Bunun için otobüs seferleri düzenlenmesi hedefleniyor. Planın işlemesi halinde ise vatandaşlar otobüslerle Suudi Arabistan veya Umman’a ordan da havayoluyla Türkiye’ye gelecek. Bakanlık, temsilciliklerin acil durum hatlarının ve Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlattı.