Körfez’de dayanışma

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar’daki temaslarının tamamladıktan sonra Körfez turunun son durağı Umman’a geçti. Resmi törenle karşılanan Erdoğan, dün sabah Umman Sultanı Heysem Bin Tarık El Said ile bir görüşme gerçekleştirdi. Al Alam Sarayı’ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Umman’ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda işbirliğinin geliştirileceğini belirtti.

GAZZE’DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Umman’ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman’ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğimizi, Gazze’de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. İki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi.

ERDOĞAN ONURUNA YEMEK

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onuruna öğlen yemeği verdi. Al Alam Sarayı’ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan resmi temaslarının ardından Türkiye’ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan Körfez turunda çeşitli alanlarda 24 anlaşma, ortak açıklama ve bildiri imzalandı.

EĞİTİMDEN SAVUNMAYA ÇOK SAYIDA İMZA ATILDI

Umman’la imzalanan anlaşmalar:

- “Türkiye-Umman Koordinasyon Konseyi Kurulmasına Dair Ortak Açıklama”, “Umuma Mahsus Pasaportlara Vize Muafiyeti Konusunda Ortak Açıklama”

- “Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı”,

- “Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası”,

- “Sanayi Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı” ve “Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Yükseköğretim Araştırma ve Yenilik Bakanlığı Arasında, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İş Birliği Mutabakat Zaptı”,

- “Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanlarında Mutabakat Zaptı”,

- “Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”

- “Savunma Sanayii İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı”,

- “Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Umman Yatırım İdaresi Arasında Stratejik İş Birliği Sözleşmesi Zaptı”,

- “Amber Limited ile OYAK Arasında Sermaye Katılım Anlaşması”, “Özbek-Umman Yatırım Şirketi ile OYAK Arasında Sermaye Katılım Anlaşması”, “Nitaj-Oman Food Investment Holding ile OYAK Gıda ve Tarım Holding Anonim Şirketi Arasında İş Birliği Anlaşması” ve “Innovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ile Umman Telekomünikasyon Şirketi Arasında İş Birliği Anlaşması”,

- “Türkiye Maarif Vakfına Eğitim Kurumu İnşası ve İşletilmesi Amacıyla Arazi Tahsisine İlişkin İş Birliği Anlaşması”,

- “Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı”.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ummanlı mevkidaşıyla birlikte iki anlaşma imzaladı.