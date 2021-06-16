Koreliden Koreliye Ümraniye eziyeti

Ülkesinde yazar olduğunu iddia eden Koreli Whosuck Lee (44) ile Kim Yoonje (22), geçtiğimiz yıl internet üzerinden tanıştı. İkili ilk buluşma yeri olarak Katar’ı seçti. 31 Aralık 2020’de de birlikte İstanbul’a geldiler. Taksim’deki bir otelde kalan Whosuck Lee ile Kim Yoonje 15 gün sonra Ümraniye’de bir daire kiraladı.

Kim Yoonje, mart ayı sonlarında ‘Beni kurtarın’ diyerek polise sığındı. Genç kadının iddialarına göre, Whosuck Lee iki ay boyunca kendisini eve kapatmış ve cehennem hayatı yaşatmıştı. Türlü işkenceler arasında aç bırakma, tecavüz, çakmakla tüyleri yakma, vücutta sigara söndürme gibi eziyetler vardı. Kadın, Whosuck Lee’nin zorla görüntülerini çektiğini ve bunları internette yayınlamakla kendisini tehdit ettiğini de ileri sürüyordu. Gözaltına alınan Whosuck Lee hakkındaki iddiaları reddetti. Ünlü bir yazar olduğunu anlatan Whosuck Lee, yaşananların tümünün Kim Yoonje’nin rızasıyla olduğunu iddia ederek, “Benden yazar olmayı öğrenmek istiyordu. Ben sinirli haldeyken benden cinsel fantezi talebinde bulunmaktaydı” dedi. Adliyeye sevk edilen Whosuck Lee tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kim Yoonje ise ülkesine döndü.

‘DEODORANT SİLAH SAYILSIN’

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Whosuck Lee’nin ‘kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’, ‘eziyet’, ‘mala zarar verme’, ‘hakaret’, ‘zincirleme şekilde cinsel saldırı’, ‘şantaj’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 46 yıl hapsi istendi. Kim Yoonje’nin doktor raporlarının da yer aldığı iddianamede, genç kadının yaşadığı eziyetler de detaylarıyla anlatıldı. Savcı iddianamede, Whosuck Lee’nin Kim Yoonje’nin kafasına vurduğu deodorantın da silahtan sayılmasını ve cezanın buna göre verilmesini istedi.

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