Korelasyon Nedir? Korelasyon Çeşitleri Ve Örnekleri

Korelasyon belli bir tekniğe dayalı ve farklı alanlarda matematiksel açıdan önemli bir terimdir. Bu terim gündelik yaşam içerisinde farklı konular üzerinde işlem yapmak adına sıkça kullanılmaktadır.

Korelasyon Nedir?

Korelasyonun anlamı; olasılık kuramı ile beraber istatistikte iki ya da daha fazla değişken arasında doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü göstermek amaçlı tabir edilebilir. İki değişken arasında gerçekleşen miktar, ikili veya basit korelasyon dönen teknik üzerinden ele alınmak suretiyle gerçekleşmektedir.

Bu bağlamda bir değişkenin iki veya daha çok değişken ile olan bağlantısı çoklu korelasyon şeklinde bilinir. Bu değişkenler açısından birini sahiplenmek suretiyle, diğer değişkenler ile olan ilişkisi için ise kısmi korelasyon teknikleri üzerine hesaplama yapılır.

Korelasyon Çeşitleri

Korelasyon çeşitleri basit veya çoklu korelasyon seçeneği kapsamında ele alınır. Bu doğrultuda basit yani ikili korelasyon sistemi; bir miktara ait iki ölçüm olduğu zaman bu iki değişken arasındaki ilişkiyi belirleme anlamı taşıdığını söylemek mümkün. Bu korelasyon ilişkisi neticesinde doğrusal bir ilişki olup olmadığı ortaya çıkarılır. Eğer böyle bir ilişki varsa o zaman derecesi korelasyon katsayısı ile hesaplanmaktadır. Çoklu korelasyon seçeneği kapsamında ise, bir ölçüm sabit tutmak suretiyle diğer ölçümler arasındaki ilişki üzerinden hesaplama gerçekleştirilir.

Korelasyon Örnekleri

Belli başlı bazı örnekler ele alınmak suretiyle korelasyon yöntemini anlatmak mümkün.

Korelasyon sayısı ‘r’’ ile gösterilmektedir. Bu doğrultuda -1 ile + 1 arasındaki değer hesaplama konusunda ele alınır. -1 negatif tam doğrusal, + 1 ise pozitif tam doğrusal işlemi göstermektedir. Eğer değer 0 ise iki değişken arasındaki ilişkinin olmadığını gösterir.