Kore torsosu gün sayıyor

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, ‘kore’nin Yunan mitolojisinde Persephone’nin adı olduğunu ve bakire anlamına geldiğini söyleyerek, eserin Türkiye’ye kazandırılma sürecini anlattı. Boz, “Eser 2021

yılında satışa sunulduğunda kaçakçılıkla bilinen bir koleksiyoncunun ismini fark ettik ve konunun üzerine giderek eseri ülkemize getirdik. Hepimiz için gururlu bir andı. Çünkü burada hem bu eserimizin iadesini alırken hem de İngiliz yetkililer tarafından ülkemizin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ne kadar etkin olduğumuzu duymak bizleri çok mutlu eden bir başka yanı oldu” dedi.