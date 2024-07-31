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Kore torsosu gün sayıyor

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Kore Torsosu#Aydın
Kore torsosu gün sayıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

İngiltere’deki müzayede evinde satışa sunulan ve Aydın’ın Milet Antik Kenti’nden kaçırıldığı ispat edilerek, Türkiye’ye iade edilen milattan önce 6’ncı yüzyıla ait ‘kore torsosu’, yakın zamanda Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, ‘kore’nin Yunan mitolojisinde Persephone’nin adı olduğunu ve bakire anlamına geldiğini söyleyerek, eserin Türkiye’ye kazandırılma sürecini anlattı. Boz, “Eser 2021
yılında satışa sunulduğunda kaçakçılıkla bilinen bir koleksiyoncunun ismini fark ettik ve konunun üzerine giderek eseri ülkemize getirdik. Hepimiz için gururlu bir andı. Çünkü burada hem bu eserimizin iadesini alırken hem de İngiliz yetkililer tarafından ülkemizin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ne kadar etkin olduğumuzu duymak bizleri çok mutlu eden bir başka yanı oldu” dedi.

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#İngiltere#Kore Torsosu#Aydın

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