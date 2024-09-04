Kore Savaşı’nda esir Türk askerlerinin hayatta kalma başarısı

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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Indiana Üniversitesi’nde Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktora yapan Dr. Ece Aynur Onur, Amerikan Ulusal Arşivi’nde yer alan ve ABD ordusu tarafından askeri tutanaklara geçirilen raporlara ulaştığını belirtti. Onur 1950-1953 yıllarında arasındaki Kore Savaşı’nda esir düşen ABD ve Türk askerlerinin esir kamplarındaki hayatta kalma becerilerinin; ABD ordusunun Amerikan Ulusal Arşivi’ndeki askeri tutanaklarında yer aldığını; doktora araştırmaları sonucunda öğrendiğini kaydetti.



Kore Savaşı sırasında esir tutulan Türk askerlerine ilişkin belgelerin ve tutanakların kendisine başvurusundan 7 yıl sonra ulaştığını aktaran Dr. Onur, “Esir Türk askerleri komünist endoktrinasyona çok güçlü bir mukavemet göstermiş. Ve de esir askerlerimiz arasında esir kamplarında hayatını kaybeden olmamış” dedi.

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Esir kamplarındaki Türk askerlerine bakıldığı zaman sorgu tutanaklarında, biri çavuş, biri er olmak üzere sadece 2 askerin 1 defaya mahsus düşmanla işbirliği yaptığının görüldüğünü aktaran Dr. Onur, “Kendi askerlerimiz, 244 askerimiz, esir kampında bir divanı harp organize ediyor. Bu 2 askerimizi divanı harpta yargıladıktan sonra darp ederek cezalandırıyor. Esaretlerinin sonuna kadar da göz hapsinde tutuyorlar” diye konuştu.

‘KENDİ HASTALARINA BEBEK GİBİ BAKMIŞ’

Özellikle esir ABD’li tabiplerin raporlarında Türk esirlerin kendi hastalarına ve yaralılarına bebekler gibi baktığı söylemlerinin yer aldığını aktaran Dr. Aynur Onur, “Şimdi bu iddiaları en üst rütbeli subaylarımızdan biri olan Yüzbaşı İhsan Selim’in dosyasında doğrulayabiliyoruz. ABD’li askerler birbirlerini kırarken, Türk askerler çevrede buldukları çeşitli kökleri ve tohumları toplayarak yiyorlardı. Aynı zamanda esir kampının çevresindeki çeşitli hayvanları avlayıp, günlük gıda istihkaklarını arttırmaya çalışıyorlardı” dedi.

‘TÜRKLER ESİR KAMPINDA BİR ZAFER KAZANDI’

1950’li yıllarda ABD ordusunda, ‘Türkler Kore’de nasıl hayatta kaldı?’ sorusunun cevabının arandığını kaydeden Dr. Ece Aynur Onur, “Türkler, Kore’deki esir kamplarında mukavemet ve hayatı idame güçlerini yalnızca ve yalnızca tarihlerinden, kültürlerinden, aile yapılarından ve okulda aldıkları eğitimden alıyor. Belgelerde gördüğüm çok çarpıcı bir yorum vardı, ‘Türkler esir kampında bir zafer kazandı. Peki biz nasıl zafer kazanabilirdik ya da kazanabiliriz?’ diye. Oradaki üst rütbeli subaylardan birinin çok önemli bir yorumu var; ‘Biz Türk değiliz bu nedenle de bunu yapamayız’ şeklindedir. Bununla birlikte ABD ordusunun, Türk esirler hakkında yaptırdığı araştırmanın sonuç kısmıyla 1955 yılında yayınlanan ve hala kullanımda olan muharip ABD askerinin el kitabı bire bir örtüşmektedir” diye konuştu.