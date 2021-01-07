Kore gazisinin ‘şehitlik’ vasiyeti yerine getirildi

Keşan'da yaşayan Kore Gazisi Mehmet Engin, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybetti. Engin için düzenlenen askeri törende cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabutta ve askerlerin omzunda Özkaya Camii'ne getirildi. Törene, Engin ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Engin'in cenazesi öğle vakti Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Keşan Şehitliği'nde belediye tarafından hazırlanan 'Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Engin'in, sağlığında isteği üzerine 'Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verilen ilk gazi olduğu kaydedildi.



‘VASİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'



Belediye Başkanı Helvacıoğlu, şehitliğin içinde gazilere özel bir bölüm hazırladıklarını belirterek, "Bugün bir ilki gerçekleştirdik. Kore Gazisi Mehmet Engin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlikte, gazilerimiz için de bir mezarlık oluşturduk. Sağlığında talebi üzerine cenazesini bugün Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Keşan ve köylerinde yaşayan 55 gazimiz var. Gazilerimizden talep eden olursa rahmetli olduklarında biz de vasiyetlerini gerçekleştireceğiz" dedi.



'BUNDAN SONRA YAN YANA YATABİLECEKLER'



Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, şehitler ile gazilerin bir elmanın iki yarısı gibi olduklarını ifade etti. Dönmez, "Keşan Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Rahmete kavuşan gazilerimize de. Şehitlik içerisinde ayrılan bu alanda isteyen toprağa verilebilecek. Hem şehit hem de gazilerimiz bundan sonra yan yana yatabileceklerdir" diye konuştu.