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Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Doğuyeli köyünde dünyaya gelen, 1952 yılında Kore Savaşı’na gönüllü olarak katılan Hüsnü Kaya, Çorvon cephesinde görev yaptı. Savaşın ardından Türkiye’ye dönen Kaya, yıllar boyunca gazilik madalyası almak için herhangi bir başvuruda bulunmadı. Aradan geçen 74 yılın ardından, Van’da tanıştığı ve kendisi de Kore gazisinin kızı olan Remziye Denk Demiralp’ın desteğiyle 4 ay önce Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne başvurdu. Derneğin girişimleri sonucunda Kaya’nın madalya ve beratı, Güney Kore Cumhuriyeti tarafından gönderildi.

Madalya ve beratın takdim edilmesi için Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şubesi’nde tören yapıldı. Gazilik madalyası ve beratı, Dernek Başkanı Cafer Uğur tarafından Hüsnü Kaya’ya takdim edildi.