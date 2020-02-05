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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 17:22,Son Güncelleme:/

Kore gazisi, askeri törenle uğurlandı

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Kore gazisi, askeri törenle uğurlandı

Osmaniye'de, 91 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi İbrahim Salkutlu, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan ve gece saatlerinde fenalaşınca Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Kore Gazisi İbrahim Salkutlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Hastane morgundan alınan İbrahim Salkutlu için Dereobası Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Osmaniye Muharip Gaziler Dernek Başkanı Ali Kurt, askeri erkan ile halk katıldı. Salkutlu'nun askerlerin omzunda taşınan cenazesi, öğle namazına müteakip Müftü Yardımcısı Ahmet Demirer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

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