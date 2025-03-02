Kore gazilerinin dondurma keyfi

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ABD’deki Indiana Üniversitesinde Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktora yapan Dr. Ece Aynur Onur, 2017’de ABD resmi makamlarına başvurdu. Onur’a, savaşın ardından tutulan dönemin belgeleri ve sorgu tutanakları 7 yıl sonra gönderildi. Sorgu tutanaklarında ismi geçen Türk askerlerini araştıran Onur, elindeki görüntüleri ve bilgileri sosyal medya hesabından paylaşınca keyifle dondurma yiyen görüntüdeki askerin ailesiyle irtibat kurdu. Aile ile görüştükten sonra askerin Kore Gazisi Davut Acar olduğunu öğrenen Onur, elindeki bilgileri ve görüntüleri gazinin Kanada’da yaşayan oğlu Yaşar ile torunu Onur Acar’a ulaştırdı.

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70 YILLIK EMANET

Askeri ve Medikal Antropolog Onur, Kore Savaşı’nda esir düştükten sonra kurtulan Türk askerlerinin görüntülerine Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletinin College Park şehrindeki ABD Ulusal Arşivi’nde ulaştığını söyledi.

Belge ve görüntülerin ateşkesin ardından 1953’teki esir takası sırasında ve sonrasında kayda alındığını belirten Onur, “Görüntülerde üç yıl süren esaret boyunca açlık, soğuk ve hastalıkla mücadele eden askerlerimizin özgürlüklerine kavuştukları o ilk anda yaşadıkları mutluluğu yüzlerinden ve gözlerinden okuyabiliyorsunuz” ifadesini kullandı. Davut Acar’ın yedi evladı ve çok sayıda torunu olduğunu ifade eden Onur, “Torunları dedelerinin esaret hikâyesini dinleyerek ve kurşun yarasını öperek büyümüşler. Bu benim için çok anlamlı. 70 yıldır Amerikan arşivinde bekleyen emaneti gerçek sahiplerine teslim etmek benim için büyük bir onur ve gurur” diye konuştu.





KANADA’DAKİ AİLE: ÇOK DUYGULANDIK

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Kore Gazisi Davut Acar’ın Kanada’da yaşayan oğlu Yaşar Acar, yıllardır babasının yaşam hikâyesini dinleyerek büyüdüğünü aktardı. Babasının görüntülerini görünce çok duygulandıklarını dile getiren Acar, “Gerçekten çok mutlu olduk, duygularımı ifade edemiyorum, o kadar mutluyuz” ifadesini kullandı.