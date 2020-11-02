Koray Şener ölüm yıl dönümünde anılıyor - Koray Şener kimdir, neden öldü?

Koray Şener, 14 Temmuz 1998’de Kocaeli’de dünyaya geldi. 2 Kasım 2018 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğrenci iken Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye gittiğinde maçın oynanmasından hemen önce hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirmesinin hemen sonrasında deplasman maçında olan Fenerbahçe taraftarının tamamı tribünleri boşaltarak Koray Şener'in sevk edildiği hastaneye gitmek üzere maçı terk etti.



Koray Şener için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda büyük bir tören yapıldı. Törende Maraton tribününe devasa bir Türk bayrağı açıldı. Cenaze ardından sabahın erken saatlerinde Üsküdar Karacaahmet'te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç, Koray Şener'in ailesi, okul arkadaşları ve taraftarlar katıldı. Törenlerin ardından Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi.