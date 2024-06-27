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Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti

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#İYİ PARTİ#KORAY AYDIN#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 16:00

İYİ Parti kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Aydın'ın istifasıyla İYİ Partinin Meclisteki sandalye sayısı 34'e düşerken bağımsız milletvekili sayısı 7 oldu.

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Koray Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkesine ve milletine aşık bir Türk milliyetçisi olarak hizmetlerime ve mücadeleme Bağımsız Milletvekili olarak devam edeceğim. Allah'a ısmarladık İYİ Parti. Kalın sağlıcakla. Selam ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Koray Aydın’ın istifa kararı sonrası şu bilgileri aktardı:

İki yıllık bir süreçten bahsetti. Hatalı stratejilerden bahsetti. Meral Akşener dönemini eleştirdi. Kurultay sonrası da yönetim anlayışında bir değişiklik göremediğini ifade etti. ‘Bizim fikir ve düşüncelerimize de ihtiyaç kalmadığını gözlemledim.’ dedi.
Bayramda Dervişoğlu ile Akşener’in bir araya gelmesi sonrası kararını netleştirdiği ifade ediliyor. Esas sorun kurultay sonrası yaşanan kırgınlık deniliyor.

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Koray Aydın’ın partinin yarısı olduğu ayrılması durumunda dağılma yaşanacağı gibi yorumlar da var. Parti içinde katılmayanlar da var. Siyasi partide ben olmaz biz olur mesajları da veriliyor. Parti içi muhalefet ayrılmış görünüyor.

Koray Aydın İYİ Partiden istifa etti

BAŞKA PARTİYE GEÇECEK Mİ?

Bir süre bağımsız kalacak öyle görünüyor. Benim de edindiğim bilgi herhangi parti ile teması veya görüşmesi olmadığı yönünde. Beraberinde 14 isim daha ayrılacağı iddiaları atılmıştı ama bu da pek karşılık bulmadı şu ana kadar. ‘Ben bağımsız kalacağım’ sözünü de istifa metnine koydu. Öyle görünüyor k bir süre seyredecek. Demokrat Parti'ye geçecek diye bir nabız tutma olmadı.

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#İYİ PARTİ#KORAY AYDIN#ANKARA

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