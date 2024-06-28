Koray Aydın istifa etti: Allah’a ısmarladık İYİ Parti

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İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan adayı da olan Koray Aydın dün yaptığı yazılı açıklama ile istifa kararını duyurdu. Aydın’ın istifasıyla partideki milletvekili sayısı 34’e düşmüş oldu. Koray Aydın’ın “Allah’a ısmarladık İYİ Parti” başlığıyla yaptığı açıklaması özetle şöyle:

HATALI STRATEJİ: “Ayrılıklar zor ve hüzün doludur. Son iki yıldır bir şeyler ters gitmeye başladı. 2023 genel seçimlerine giderken Altılı Masa sürecinde yetkili kurulların tam desteği olmasına rağmen hatalı bir strateji yürütüldü. Akabinde tamamen ötekileştirmeye ve adaletsizliğe dayanan, sözde milletvekili temayül yoklaması ile yeni bir ayrışma süreci daha yaşandı.

BÜYÜK HEZİMET: Bir zamanlar huzur ve güven dolu İYİ Parti ailesinin evinde artık huzursuzluk ve güvensizlik baş gösterdi. 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde ise en hafif tabirle ‘kendini tekrar eden’ bir parti konumuna düştük, bir arpa boyu yol alamadık. 2024 yerel seçimlerinde, iktidarın değirmenine su taşıyan söylem, eylem ve politikalar; milletimiz tarafından kesinlikle reddedildi ve İYİ Parti tarihinin en büyük seçim hezimetini yaşadı. Bu süreçlerde gerek yetkili kurullarda gerekse de bizzat Kurucu Genel Başkan Sayın Meral Akşener’e yaptığımız uyarılar ise kulak ardı edildi.

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YANLIŞ SÖYLEMLER: Yerel seçimlerdeki hatalı karar ve yanlış söylemlere itiraz eden il ve ilçe teşkilatlarımız ötekileştirildi. İYİ Parti, bugün itibarıyla 2023 yılı başındaki 617 bin 513 üyesinin üçte birini, 2023 genel seçimlerinde aldığı oyun da yarıdan çoğunu 2024 yerel seçimlerinde ne yazık ki kaybetti.

BİZZAT AKŞENER’İN İDARESİNDE: İYİ Parti’deki bütün bu erime ve gerileme süreci, bizzat Sayın Akşener’in sevk ve idaresinde gerçekleşti. İYİ’ler ve Cesurlar Hareketi olarak yola çıkmıştı, saraya giden yolun taşlarını döşemek için değil. Son kurultayın ardından İYİ Parti’de derlenme, toparlanma ve kucaklaşma beklerken, istifa üstüne istifalarla sarsıldık. Gelinen noktada; İYİ Parti’de varlığımıza, görüş, fikir ve önerilerimize artık pek fazla ihtiyaç duyulmadığına üzülerek kanaat getirmiş bulunuyorum. Bu kanaate varmamda saraydaki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur.

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BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM: Önemli görevler üstlendiğim İYİ Parti’den üzülerek istifa ediyorum. İYİ Parti’nin mevcut Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’na ve yönetimine başarılar diliyorum. Ülkesine ve milletine âşık bir Türk milliyetçisi olarak hizmetlerime ve mücadeleme bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim.”