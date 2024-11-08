Kör nokta savunması! Ecem TIR’ın altında 150 metre sürüklendi

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İstanbul’da havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette mühendis olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı (28), 5 Kasım 2024’te, işe gitmek için sabah saatlerinde yola çıktı. 08.45 sıralarında Pendik’te scooter ile ilerleyen Çamlı’ya, Hasan Furkan Çolak (24), kullandığı 34 HVP 603 plakalı dorsesiz TIR ile çarptı. 150 metre sürüklenip TIR’ın altında kalan Çamlı, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR’ın şoförü Çolak, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı.

‘ÇARPTIĞIMI HİSSETMEDİM’

Çamlı’nın ölümüne neden olan TIR şoförü Hasan Furkan Çolak’ın ifadesi ortaya çıktı. Çolak ifadesinde özetle şunları söyledi: “Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine doğru seyir halinde iken bir anda arkamda bulunan araçların ısrarlı kornası ile durdum. Araçtan indiğimde, ismini olay sebebiyle öğrendiğim Ecem Sultan Çamlı isimli şahsın, TIR’ın arka kısmında yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Çevredekilerin beyanı ile kadın şahsın kullandığı scooter’ın üzerinden geçtiğimi ve kadının savrulduğunu öğrendim. Olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim. Kaza sonucu vefat eden şahsı, aracın ön sağ noktası kör nokta olduğu için görmedim. TIR’ı kullanırken çarptığımı hissetmedim. İlk etapta şahsın yanına gittim, durumunu sordum. İyi olduğunu ancak nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Ambulans vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı. Kazanın oluşumunda kusurumun olmadığını düşünüyorum. En sağ şerit kapalıydı. 40-50 metre sonra dönüş yapacağım için en sol şeritte gidiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.