×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kör gözün parmağına kazı

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Duruşma#Tahliye
Kör gözün parmağına kazı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 07:00

Isparta kent merkezinde, belediye personeline ait yelekler giyip define kazısı yapan 5 kişi, tutuklu yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Haberin Devamı

Isparta kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi 115’inci Cadde’deki Kadir Bey Camisi önünde, 19 Kasım’da, belediye personeline ait turuncu yelek giyen 4 kişi iş makinesiyle kaldırımı kazmaya başladı. 4 kişi, çevredekilere de kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Bir süre sonra yeraltındaki elektrik hattıyla doğal gaz borusuna zarar verilirken, çevredekiler kazıdan şüphelenip ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, zabıta, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi. Araştırmalar sonucu 4 kişinin belediye personeli gibi giyinip, kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden 3’ü olay yerinde, diğeri kaçmaya çalışırken yakalandı. Devam eden soruşturmada gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Gözaltına alınan İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C., ‘Tarihi eser kaçakçılığı’ ve ‘Kamu malına zarar verme’ suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Kör gözün parmağına kazı

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Kaçak kazı yapılan çukurda ekiplerin incelemesinde, üzerinde figür ve kabartmalar bulunan kayaya rastlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ait uzman ekibin incelemesinden sonra kazılan yer, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla kapatıldı. Tutuklanan 5 şüpheli, 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmanın ardından İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C. tahliye edildi.   

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#Duruşma#Tahliye

BAKMADAN GEÇME!