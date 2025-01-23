Kör gözün parmağına kazı

Haberin Devamı

Isparta kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi 115’inci Cadde’deki Kadir Bey Camisi önünde, 19 Kasım’da, belediye personeline ait turuncu yelek giyen 4 kişi iş makinesiyle kaldırımı kazmaya başladı. 4 kişi, çevredekilere de kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Bir süre sonra yeraltındaki elektrik hattıyla doğal gaz borusuna zarar verilirken, çevredekiler kazıdan şüphelenip ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, zabıta, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi. Araştırmalar sonucu 4 kişinin belediye personeli gibi giyinip, kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden 3’ü olay yerinde, diğeri kaçmaya çalışırken yakalandı. Devam eden soruşturmada gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Gözaltına alınan İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C., ‘Tarihi eser kaçakçılığı’ ve ‘Kamu malına zarar verme’ suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Kaçak kazı yapılan çukurda ekiplerin incelemesinde, üzerinde figür ve kabartmalar bulunan kayaya rastlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ait uzman ekibin incelemesinden sonra kazılan yer, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla kapatıldı. Tutuklanan 5 şüpheli, 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmanın ardından İ.A., H.T., Y.G., H.D.C. ve Ş.C. tahliye edildi.