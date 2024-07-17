Kör eden gaz fişeğine 11 yıl sonra takipsizlik

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Özdemir ifadesinde polis müdahalesinin ardından Kuğulu Parka doğru koştuğunu belirterek, “Arkama dönüp ne oluyor diye baktığımda sol gözüme biber gazı kapsülü geldi ve yaralandım. Kendi imkânlarımla hastaneye gittim” dedi. Savcılık ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla soruşturma başlatarak 43 şüpheli polisin ifadesini aldı. Şüpheliler haklarındaki suçlamayı kabul etmedi. Savcılık 15 Mayıs 2014 tarihinde “Daimi Arama Kararı” vererek, dosyayı Zamanaşımı Bürosu’na gönderdi. Soruşturma dosyasına 2023 yılında yeni görüntüler kazandırıldı. Ancak bilirkişi raporunda, “Gaz/sis fişeklerinin hangi polis memurları tarafından atıldığına dair bir görüntünün olmadığı görülmektedir” denildi.

Savcılık olaydan 11 yıl sonra, 10 Temmuz’da “kamu davası açmaya yeterli somut delil elde edilemediği” gerekçesiyle 43 şüpheli polis hakkında takipsizlik kararı verdi. Özdemir’in avukatı Ulusoy, olay yerinde gaz fişeği kullanan 2 polis bulunduğunu belirterek, “Polisçe çekilen görüntüler dosyaya sunulmadı. Hakkında soruşturma yürütülen polisler arasından FETÖ’den ihraç edilen isimler bulunduğu da tespit edilmiştir. Verilen karara itiraz edeceğiz” dedi.