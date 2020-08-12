Kopya villa vurgunu

İzole tatil için özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerindeki lüks villalar büyük ilgi gördü. Tatilciler, villa kiralamak için internetten, indirimli fiyatlardan rezervasyon yaptırdı. Günlüğü 5 bin lira olan villayı, günlüğü 3 bin liraya kiralamak isteyenlere ön koşul olarak verilen hesap numarasına, kiralama bedelinin bir kısmının havale edilmesi istendi. Tatilciler, tatillerinin başladığı gün verilen adrese geldiklerinde ise büyük şok yaşadı. Çoğu tatilci ya verilen adreste villa göremedi ya da aynı villanın birçok tatilciye aynı anda kiraya verildiğini gördü. Karşılarında bir muhatap bulamayan mağdurlar durumu polise bildirince olayın bir dolandırıcılık yöntemi olduğu tespit edildi. Dolandırıcılar, kiralama hizmeti veren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi sitelerinden kiraladıklarını iddia etse de yapılan araştırma sonucunda sitelerin birebir kopyasının oluşturularak kullanıcılara sunulduğu belirlendi.

TATİLCİLER ORTADA KALDI

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, sezon başından bu yana sürekli uyarılarda bulunarak bu tehlikeye dikkat çektiklerini belirterek şunları söyledi: “Mağdur olan tatilciler karşılarında muhatap bulamadığı için hiçbir hak iddia edemedi. 2-3 araba gelip, ortada kalanlar olduğunu gördük. Misafirler tamamen güvenli yerlere başvursun.”

HAFTALIK EN AZ 10 BİN TL

Kaş ve Kalkan bölgesinde villa kiralama işi yapan Mehmet Canki, “Boş yer yok. Art niyetli kişiler de çoktan dolan villaların fotoğraflarını farklı internet sitelerinden pazarlayıp rezervasyon alıyor. Villa kiralamada toplam ödemenin yüzde 35’i nakit alınıyor. Dolandırıcılar işte bu yüzde 35’lik miktarı alarak kayıplara karışıyor. Ortalama bir villa haftalık 10 bin lira. Bu fiyatların altında villa olunca şüpheyle yaklaşın.”