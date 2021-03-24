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Gündem
Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Kopya kredi kartıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama

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Kopya kredi kartıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kopya banka ve kredi kartlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenerek, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ege Caddesi’ndeki bir iş yerinde çalışan S.K.'nin dolandırıcılık yaptığını belirledi. S.K.'nin ödeme yapan müşterilerin kredi kartlarını, pos cihazından geçirmeden önce kopyaladığı, aldığı slipler ile kart bastırdığı, daha sonra da

hesaplardaki paraları çektiği tespit edildi. Polis ekipleri, takibe aldıkları S.K. ile suç ortakları A.S., İ.K. ve P.D.'yi gözaltına aldı. Aynı yöntemle 16 kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, 2 pos cihazı, 16 slip, çok sayıda kopya kredi kartı ve banka kartı ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve P.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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