MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı
GeriGündem Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA ve Muğla'daki otellerin adını kullanarak açtıkları internet siteleriyle yaklaşık bin 500 tatilciyi dolandırdığı öne sürülen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, Antalya'nın Kemer ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açtıkları internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerin internet sitelerinin kopyasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin, bu şekilde yaklaşık bin 500 kişiyi, toplam 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesine getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Suç örgütü kurmak, üye olmak' ve 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle