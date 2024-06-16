‘Köprüyü kapattı’ cezaevine girdi... SMA’lı bebekler için eylem yapmış

Haberin Devamı

Üzerinde büyük “SMA” yazan bir araç 22.14’te Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte köprünün ortasına gelerek yan şekilde durdu. İstanbul Emniyeti alarma geçti. Köprüdeki trafik çift yönlü durduruldu. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Özel Harekât polisleri operasyon için hazırlandı. Şüpheli, yakınına gelen polislere ‘Bomba var’ diye bağırdı. Aracın içinde bomba düzeneği görünüyordu. Araçtaki bombanın uzaktan kumandayla patlatılma riskine karşın internet akımı ve sinyaller kesildi. Müzakereci polisler şüphelinin bomba taşımadığına emin olunca teslim olması için ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1.5 saatin ardından ikna olan şüpheli R.C.Ç. (25) teslim oldu.

Haberin Devamı

‘PİŞMAN DEĞİLİM’ DEDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aracı kullanan R.C.Ç.’nin 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünün tespit edildiğini söyledi. R.C.Ç., polis merkezinde verdiği ifadede SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını ve pişman olmadığını söyledi. R.C.Ç., “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.