Köprüyü ‘çalan’a 2.5 yıl

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Kirmir Çayı üzerinde 1936 yılında inşa edilen köprü, 42 sene kullanıldı. 500 metre uzunluğundaki köprü, 1978 senesinde yaşanan sel afetinde ağır hasar alınca kullanılmamaya başlandı. Aynı yıl içinde yeni köprünün yapılıp kullanılma açılmasının ardından eski köprü atıl kaldı. Atıl köprü Ocak 2022’de bir hafta içinde yıkıldı, demir ve hurdaları alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait tarihi köprüyü Ziya Kesğin’in “Köprü benimdir” diyerek, 60 bin liraya hurdacılık yapan Y.Ç. ve D.K.’ya sattığı ortaya çıktı.

HIRSIZLIKTAN CEZA VERİLDİ

“Çalınan köprü” olayı yargıya taşındı. Ziya Kesğin ile köprüyü satın alan Y.Ç. ve D.K. hakkında Beypazarı 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, köprünün kendilerine ait olduğunu ve çalındığını bildirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü mahkemeye gönderdiği son yazısında, “Köprünün değerinin 98 bin lira olduğunu, köprüyü alan kişinin köprüyü söküp götürmek için toplamda nakliye, makine, mazot olmak üzere 37 bin 300 lira masraf yapacağı öngörüldüğünü, bu nedenle kurumun zararının 60 bin lira olduğunu” bildirdi. Mahkeme, 11 Ekim tarihinde davayı karara bağladı ve Ziya Kesğin’e ‘hırsızlık’ suçundan 2.5 yıl hapis cezası verdi. Köprüyü hurdası için satın alan Y.Ç. ve D.K. ise beraat etti. Y.Ç.’nin avukatı Ali Erdem Gündoğan, “Hurda için köprüyü satın alan müvekilim Y.Ç.’nin yapılan yargılamada masum olduğu ortaya çıktı. Y.Ç. iyi niyetli olarak, Ziya Kesğin’den hurda malzemesi için köprüyü satın almış. Tüm ödemelerini de banka aracılığı ile yapmış. Masum olan müvekkilim dava nedeniyle 2 yıldır mağduriyet yaşamıştır” diye konuştu.