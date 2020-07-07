Köprüye daldı, 11 yolcu yaralandı

Sürücü İmdat Y. otobüsü durdurarak arızayı tespit etmek istedi, ancak bu sırada otobüs kendiliğinden hareket etti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen otobüs, Haramidere üst geçidinin ayağına çarparak durabildi. Otobüs içinde bulunan 19 yolcu, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken sürücü İmdat Y. gözaltına alındı. Kazada yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu vinçle kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tedavi altına alınan bir yaralı, “Şoför galiba el frenini çekmemiş. Panikledik tabii. Allahtan başka bir araca çarpıp daha büyük bir kaza yaşamadık. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık” dedi.